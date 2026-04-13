Vinitaly Stefano Bonaccini a Cantina QN | L' enogastronomia un traino per il turismo esperienziale

Durante l’ultima edizione di Vinitaly, il presidente della regione ha sottolineato come l’enogastronomia rappresenti un elemento chiave per il turismo esperienziale nel paese. Ha affermato che il vino fa parte integrante delle eccellenze italiane e contribuisce a promuovere il settore turistico. La conferenza si è svolta presso una cantina locale, con interventi che hanno evidenziato il ruolo delle produzioni enogastronomiche come motore di attrazione per visitatori italiani e stranieri.

"Il vino? Un tratto distintivo del Made in Italy, che vede l’Italia fra le sue eccellenze". Non ha dubbi l'eurodeputato Stefano Bonaccini, ex presidente dell'Emilia Romagna, arrivato anche lui a Cantina QN, lo spazio di Quotidiano Nazionale nel padiglione dell'Emilia Romagna a Vinitaly, la kermesse del vino in corso a Verona. https:www.quotidiano.netvideovinitalybonaccini-ora-aprire-mercati-in-sud-america-k0x0lvj3 "L'enogastronomia è un traino per il turismo cosiddetto esperienziale. Con il riconoscimento all'erbazzone siamo la regione europea più rappresentata negli elenchi dei prodotti caratteristici. Pochi sanno che il lambrusco è già il secondo vino italiano più venduto nel mondo dopo il prosecco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vinitaly, Stefano Bonaccini a Cantina QN: “L'enogastronomia un traino per il turismo esperienziale” Al Vinitaly arriva Cantina QN. Interviste e talk con i protagonistiQuella che il vino sta vivendo è la ’tempesta perfetta’? È il tema al centro di QN Distretti, l’appuntamento di approfondimento che sarà al centro... Leggi anche: Lollobrigida a Cantina Qn: “Vinitaly è diventato una conferenza internazionale del vino”