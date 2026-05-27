Al De Core Podcast usano l'IA per intervistare Andrea Roncato | Bancario? Quel ruolo non l'ho mai fatto
Nel corso di un episodio del De Core Podcast, si è chiesto a Andrea Roncato se avesse interpretato un ruolo da bancario nel film Vacanze di Natale '91. Roncato ha risposto che quel ruolo non l'ha mai svolto, precisando che si trattava di Mimmo, interpretato da lui, che lavorava insieme a Nino Frassica nei panni di Rino. La domanda si basava su un'ipotesi errata, poiché il personaggio non era un bancario.
Il De Core Podcast chiede ad Andrea Roncato del "bancario" di Vacanze di Natale '91. Peccato che quel ruolo non esista: era Mimmo, in coppia con Nino Frassica nei panni di Rino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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