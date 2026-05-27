Il nuovo singolo di STE, intitolato “Protagonista,” sarà disponibile dal 29 maggio 2026 su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. La canzone unisce sonorità urban-pop e temi di vulnerabilità e autenticità. La pubblicazione è curata da Altafonte Italia. La traccia rappresenta il ritorno dell’artista sulla scena musicale, con un sound che combina elementi moderni e introspezione.

STE torna sulla scena musicale con “Protagonista”, il nuovo singolo in uscita venerdì 29 maggio 2026 su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Altafonte Italia. Un brano che mescola immediatezza pop, sonorità urban e una scrittura intensa e personale, confermando l’identità artistica di una delle voci emergenti più interessanti della nuova scena italiana. Realizzato sotto la direzione artistica di Giulio Nenna, “Protagonista” racconta il bisogno di restare autentici in un tempo in cui i rapporti sentimentali sembrano sempre più condizionati da distanza emotiva, superficialità e paura di esporsi davvero. “Protagonista”, una canzone contro il cinismo affettivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - STE pubblica “Protagonista”: il nuovo singolo tra urban-pop, vulnerabilità e autenticità

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No longer the protagonist, I dominate the world as the strongest great villain

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