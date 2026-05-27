STE pubblica Protagonista | il nuovo singolo tra urban-pop vulnerabilità e autenticità
Il nuovo singolo di STE, intitolato “Protagonista,” sarà disponibile dal 29 maggio 2026 su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. La canzone unisce sonorità urban-pop e temi di vulnerabilità e autenticità. La pubblicazione è curata da Altafonte Italia. La traccia rappresenta il ritorno dell’artista sulla scena musicale, con un sound che combina elementi moderni e introspezione.
STE torna sulla scena musicale con “Protagonista”, il nuovo singolo in uscita venerdì 29 maggio 2026 su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Altafonte Italia. Un brano che mescola immediatezza pop, sonorità urban e una scrittura intensa e personale, confermando l’identità artistica di una delle voci emergenti più interessanti della nuova scena italiana. Realizzato sotto la direzione artistica di Giulio Nenna, “Protagonista” racconta il bisogno di restare autentici in un tempo in cui i rapporti sentimentali sembrano sempre più condizionati da distanza emotiva, superficialità e paura di esporsi davvero. “Protagonista”, una canzone contro il cinismo affettivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
No longer the protagonist, I dominate the world as the strongest great villain
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Peter Gabriel: tra soul e luna, ecco il nuovo singolo pop di o/i
Lupo conquista l’Alcazar: il debutto di Cerotti tra pop e urbanVenerdì 24 aprile, l’artista noto come LUPO, il cui nome reale è Lupo De Matteo, si esibirà sul palco dell’Alcazar di Roma per presentare il suo...
Argomenti più discussi: PROTAGONISTA - STE; Domenica 31 maggio Stefano Bollani in concerto alla Rotonda Diaz.
Torna a casa con 80mila euro Gilles Vacquin, il 24enne di Brusson, protagonista ieri sera, domenica 24 maggio 2026, della puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino. Maestro di sci, capitano della locale squadra di Tsan e agricoltore nell’azienda facebook
mercoledì 6 maggio alle 11 al #Rizzoli l'Astronauta @esa - @ESA_Italia Luca #Parmitano ( @astro_luca) sarà il protagonista dell’evento #Spazio e #fisiologia umana - Sfide e contromisure insieme a un panel di g x.com
Il protagonista, trama e cast del film con Pierluigi Gigante che esce oggi al cinemaLeggi su Sky TG24 l'articolo Il protagonista, trama e cast del film con Pierluigi Gigante che esce oggi al cinema ... tg24.sky.it
Il film in bianco e nero che racconta il dramma dei 30enni oggi è al cinemaLa recensione de Il protagonista, film d'esordio di Fabrizio Benvenuto in bianco e nero con Pierluigi Gigante. In sala dal 21 maggio. newscinema.it