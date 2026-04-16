Lupo conquista l’Alcazar | il debutto di Cerotti tra pop e urban

Venerdì 24 aprile, l’artista noto come LUPO, il cui nome reale è Lupo De Matteo, si esibirà sul palco dell’Alcazar di Roma per presentare il suo progetto discografico d’esordio. La performance segna il debutto dell’artista, che propone un mix di sonorità pop e urban. La serata rappresenta un primo passo importante nella sua carriera musicale, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

L’artista Lupo De Matteo, noto nel musicale come LUPO, porterà il suo progetto discografico d’esordio sul palco dell’Alcazar di Roma venerdì 24 aprile. L’appuntamento, che vedrà la presentazione dal vivo dell’album Cerotti, rappresenta un momento cruciale per il musicista nato nel 2001, capace di trasformare le fragilità della sua generazione in una narrazione sonora dinamica e autentica. Il concerto si terrà nel cuore di Trastevere, un luogo che per l’artista non è un semplice spazio fisico ma una vera e propria dimora affettiva. Per LUPO, salire sul palco di questo storico locale significa concretizzare un desiderio coltivato negli anni, passando dalla condizione di spettatore a quella di interprete.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lupo conquista l’Alcazar: il debutto di Cerotti tra pop e urban Notizie correlate Leggi anche: LUPO in concerto all’Alcazar: esordio live con Cerotti Lupo in concerto il 24 aprile a Roma per presentare “Cerotti”LUPO Venerdì 24 aprile all’Alcazar di Roma presenta per la prima volta dal vivo l’album d’esordio CEROTTI Biglietti disponibili qui Locandina LUPO...