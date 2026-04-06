Peter Gabriel ha rilasciato Till Your Mind Is Shining (Dark-Side Mix), il quarto brano tratto dal suo nuovo progetto discografico intitolato oi. L’uscita segue una strategia di pubblicazione legata ai cicli lunari, con l’obiettivo di completare l’album entro il termine dell’anno corrente. Il singolo attuale è disponibile in una versione editata per la radio, mentre l’ascoltatore dovrà attendere i prossimi giorni per ricevere la Bright-Side Mix. Quest’ultima versione, curata da Mark Spike Stent, verrà resa pubblica in concomitanza con l’evento della luna nuova. L’opera musicale si distingue per una struttura armonica che l’autore definisce leggera e immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Peter Gabriel: tra soul e luna, ecco il nuovo singolo pop di o/i

“Il nostro film”: Carmen Fiore torna con il nuovo singolo pop rock soulCarmen Fiore, cantautrice dallo stile Pop Rock Soul, torna con il nuovo singolo “Il nostro film”, disponibile dal 6 marzo su tutte le piattaforme...

Scatto ergo sum: il nuovo singolo di Banda Piazzolla, tra folk-pop e satira tagliente“Scatto ergo sum” è un brano ritmato e coinvolgente, dove il dialetto diventa lo strumento perfetto per riportare a terra una realtà che sembra...

Peter Gabriel Announces Surprise 2026 Album oi! New Single Out Now

Temi più discussi: Peter Gabriel ha pubblicato ‘Till Your Mind Is Shining’: Mi ricorda i tempi prima dei Genesis; Peter Gabriel: ascolta Till Your Mind Is Shining (Dark-Side Mix), quarto estratto dal nuovo album o\i; Peter Gabriel pubblica Till Your Mind is Shining, il quarto singolo dal nuovo album o\i; Peter Gabriel svela il nuovo brano Till Your Mind Is Shining.

Peter Gabriel: ascolta Till Your Mind Is Shining (Dark-Side Mix), quarto estratto dal nuovo album o\iPeter Gabriel torna a presentare nuovo materiale da o/i con Till Your Mind Is Shining (Dark-Side Mix), quarto singolo estratto dal progetto. Per ora .. ondarock.it

Peter Gabriel pubblica Till Your Mind is Shining, il quarto singolo dal nuovo album o\iPeter Gabriel presenta il quarto singolo estratto dal suo prossimo album o/i: si intitola Till ... msn.com

Buona Pasquetta Amici La carriera solista di Peter Gabriel si distingue per la sua continua ricerca sonora, lontana dalle sonorità progressive dei Genesis e dal loro successivo orientamento più commerciale con Phil Collins. Un esempio emblematico è l facebook

Peter Gabriel has released the fourth track from the upcoming album "o\i": "Till Your Mind Is Shining" #PeterGabriel @itspetergabriel - LISTEN TO the Dark-Side Mix HERE: x.com