Martedì nello stato di Washington, un serbatoio di sostanze chimiche in una cartiera è improvvisamente imploso. L’incidente ha causato la morte di una persona e ha portato alla scomparsa di altre nove. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell’incidente e sui motivi che hanno portato al crollo del serbatoio. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Le autorità locali riportano che martedì, nello stato di Washington, è imploso un serbatoio contenente sostanze chimiche in una cartiera. Lo stabilimento è la Nippon Dynawave Packaging Co. a Longview, una città collocata sul confine meridionale tra lo stato di Washington e l’Oregon. L’evento ha causato danni significativi, il ferimento di otto dipendenti e di un vigile del fuoco. Attualmente una persona è deceduta e nove operai risultano ancora dispersi. Il bilancio dei feriti a seguito dell’implosione di un serbatoio nella cartiera dello stato di Washington. Secondo quanto è stato riferito alla CBS da un portavoce del PeaceHealth St. John Medical Center, l’ospedale ha ricevuto nove pazienti a seguito dell’incidente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Stato di Washington, imploso un serbatoio contenente sostanze chimiche: un morto e nove dispersi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Washington state explosion caused by WHITE LIQUOR tank RUPTURE

Notizie e thread social correlati

Usa, implode un serbatoio di sostanze chimiche: almeno un morto e 9 dispersiMartedì, in una cartiera nello Stato di Washington, un serbatoio di sostanze chimiche è imploso.

Fuga di sostanze chimiche da un’azienda di Norimberga: oltre 130 coinvolti, 29 feriti e 1 mortoA Norimberga un incidente ha causato la fuoriuscita di sostanze chimiche da un'azienda, coinvolgendo più di 130 persone.

Argomenti più discussi: Usa, implode un serbatoio di sostanze chimiche: almeno un morto e 9 dispersi; Basi, terre rare e potere di veto in Groenlandia: Trump non molla e manda il suo inviato a Nuuk; Esplode un serbatoio di sostanze chimiche a Washington, un morto e diversi ustionati.; Venezuela, il caso Alex Saab e la dottrina della sovranità limitata.

Almeno 1 morto e 9 dispersi dopo la rottura di un serbatoio chimico in un impianto di carta e imballaggio nello stato di Washington reddit

Stato di Washington, imploso un serbatoio contenente sostanze chimiche: un morto e nove dispersiLe autorità locali riportano che martedì, nello stato di Washington, è imploso un serbatoio ... msn.com