Stato di Washington imploso un serbatoio contenente sostanze chimiche | un morto e nove dispersi
Martedì nello stato di Washington, un serbatoio di sostanze chimiche in una cartiera è improvvisamente imploso. L’incidente ha causato la morte di una persona e ha portato alla scomparsa di altre nove. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell’incidente e sui motivi che hanno portato al crollo del serbatoio. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.
Le autorità locali riportano che martedì, nello stato di Washington, è imploso un serbatoio contenente sostanze chimiche in una cartiera. Lo stabilimento è la Nippon Dynawave Packaging Co. a Longview, una città collocata sul confine meridionale tra lo stato di Washington e l’Oregon. L’evento ha causato danni significativi, il ferimento di otto dipendenti e di un vigile del fuoco. Attualmente una persona è deceduta e nove operai risultano ancora dispersi. Il bilancio dei feriti a seguito dell’implosione di un serbatoio nella cartiera dello stato di Washington. Secondo quanto è stato riferito alla CBS da un portavoce del PeaceHealth St. John Medical Center, l’ospedale ha ricevuto nove pazienti a seguito dell’incidente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Washington state explosion caused by WHITE LIQUOR tank RUPTURE
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