Fuga di sostanze chimiche da un'azienda di Norimberga | oltre 130 coinvolti 29 feriti e 1 morto

A Norimberga un incidente ha causato la fuoriuscita di sostanze chimiche da un'azienda, coinvolgendo più di 130 persone. Tra queste, 29 sono rimaste ferite in modo più serio, mentre una persona ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità, che stanno gestendo le operazioni di messa in sicurezza e le indagini sull’accaduto. La situazione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza della zona.

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