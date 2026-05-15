Fuga di sostanze chimiche da un'azienda di Norimberga | oltre 130 coinvolti 29 feriti e 1 morto
A Norimberga un incidente ha causato la fuoriuscita di sostanze chimiche da un'azienda, coinvolgendo più di 130 persone. Tra queste, 29 sono rimaste ferite in modo più serio, mentre una persona ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità, che stanno gestendo le operazioni di messa in sicurezza e le indagini sull’accaduto. La situazione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza della zona.
A Norimberga in un'azienda c'è stata la fuoriuscita di sostanze chimiche che ha visto il coinvolgimento di oltre 130 persone, di cui 29 ferite in maniera più grave. Una persona è deceduta, mentre un'altra è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Uno studio ha rilevato sostanze chimiche dannose che alterano gli ormoni in oltre ottanta modelli di cuffieUno studio condotto in Repubblica Ceca, ha rilevato sostanze chimiche dannose che alterano gli ormoni in un’ampia gamma di diverse marche di cuffie.
Si fermano ad aiutare i feriti di un tamponamento e vengono travolti da un’auto: un morto e 3 feriti sull’A1Nella notte lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli all'altezza di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, una persona è morta e altre tre sono...
Sky tg24. . Due persone sono morte a causa di una fuga di sostanze chimiche in uno stabilimento di catalizzatori d'argento. L'incidente è avvenuto alla Catalyst Refiners: più di trenta persone sono state trasportate in ospedale. Si ritiene che una reazione chimi facebook
Norimberga, fuga di sostanze chimiche in un'azienda: 1 morto e 29 feritiIl grave incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in un'area aziendale in Thurn-und-Taxis-Straße, nel quartiere Schafhof. Un'altra persona è in condizioni gravi ... tg24.sky.it
Fuga di sostanze chimiche da un’azienda di Norimberga: oltre 130 coinvolti, 29 feriti e 1 mortoA Norimberga in un'azienda c'è stata la fuoriuscita di sostanze chimiche che ha visto il coinvolgimento di oltre 130 persone, di cui 29 ferite in maniera ... fanpage.it
Perché le acquerelli? reddit