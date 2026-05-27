Stasera in TV — mercoledì 27 maggio 2026
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Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Pare parecchio Parigi. FilmSerie TV - In onda alle 21:30. Tre fratelli decidono di esaudire il desiderio del loro padre, malato e anziano, di fare un viaggio a Parigi. I tre, però, non hanno contatti tra loro da oltre cinque anni, ma per affetto nei confronti del genitore decidono di fingere di partire da Firenze alla volta di Parigi a bordo di un camper. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Stasera in tv - mercoledì 6 maggio 2026
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