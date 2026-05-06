Stasera in TV, mercoledì 6 maggio 2026, i principali canali italiani offrono una programmazione ricca e diversificata. Sono previsti film, serie televisive, programmi di intrattenimento, notizie e eventi sportivi. La scelta permette agli spettatori di seguire diverse tipologie di contenuti in base alle proprie preferenze, con una varietà di opzioni che spaziano tra intrattenimento, informazione e sport.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. David di Donatello 2026. Evento - In onda alle 21:30. Saranno Flavio Insinna e Bianca Balti a condurre la 71a edizione dei Premi David di Donatello. Nel corso della cerimonia, saranno assegnati ventisei Premi David di Donatello, un David alla Carriera e un David Speciale. Il David alla Carriera sarà assegnato a uno dei più importanti e premiati autori del nostro cinema, Gianni Amelio, mentre il David Speciale andrà a Bruno Bozzetto, maestro indiscusso dell'animazione italiana e internazionale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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