Stasera in TV — mercoledì 13 maggio 2026

Da quotidiano.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, i principali canali italiani trasmettono una varietà di contenuti, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. La programmazione si presenta ricca e diversificata, offrendo agli spettatori diverse opzioni per la serata. I telespettatori possono scegliere tra diverse proposte a seconda dei loro gusti e interessi, con un'ampia scelta di generi e formati disponibili su più emittenti.

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Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Succede anche nelle migliori famiglie. Film - In onda alle 21:45. Dopo " Tramite amicizia " (2023), Alessandro Siani torna dietro e davanti la macchina per una storia ambientato - e girata - in Sicilia. In casa Di Rienzo tutto sembra procedere per il meglio fino a quando l'improvvisa morte del padre di famiglia, uomo modello, medico eccellente e punto di riferimento per tutti, destabilizza l'equilibrio familiare.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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