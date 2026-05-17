Nel fine settimana si intensifica il fermento politico nel Regno Unito, con il Partito Laburista che ha subito una pesante sconfitta alle elezioni locali del 7 maggio. La posizione del primo ministro e leader laburista, Keir Starmer, si trova ora sotto pressione crescente, mentre si fanno avanti anche candidati pronti a sfidarlo per il ruolo di leader del partito. La situazione politica si fa sempre più tesa, con segnali di difficoltà per la leadership attuale.

Non si ferma nel weekend il terremoto politico che scuote il Regno Unito. Dopo il tracollo del Partito Laburista alle elezioni locali del 7 maggio, la leadership del premier Keir Starmer appare sempre più in difficoltà. A rompere gli indugi – dopo settimane di voci – è Wes Streeting (foto), 43 anni, fino a pochi giorni fa ministro della Salute. Streeting, che fa parte della ‘destra’ del partito, ha confermato di essere pronto a candidarsi alla guida del Labour. "Abbiamo bisogno di una vera competizione con i migliori candidati in campo, e io mi candiderò", ha dichiarato. Le sue parole arrivano mentre Starmer continua pubblicamente a difendere la propria permanenza a Downing Street, ribadendo di voler restare al comando nonostante la crescente pressione interna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Starmer sempre più accerchiato. Anche Streeting pronto a sfidarlo

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