Stagione estiva c’è il recruting day

Con l’arrivo dell’estate, torna il recruiting day dedicato al settore turistico e dell’accoglienza in Toscana. La manifestazione si svolge in questa stagione, quando aumenta la domanda di personale per hotel, ristoranti e servizi legati al turismo. Le aziende cercano candidati per coprire posti vacanti e far fronte all’afflusso di visitatori previsto durante i mesi caldi. L’evento si concentra sulla selezione di personale qualificato per le strutture della regione.

Con l’estate ormai alle porte cresce la ricerca di personale nel turismo e nell’ accoglienza in Toscana. Tra le selezioni aperte c’è quella del The Sense Experience Resort, hotel cinque stelle lusso di Follonica, che organizza un recruiting day domani, 28 maggio, per assumere nuove figure da inserire nello staff stagionale. La giornata di colloqui si svolgerà direttamente nella struttura e permetterà ai candidati di incontrare i responsabili delle selezioni e conoscere da vicino l’ambiente di lavoro. Le ricerche riguardano addetti al ricevimento e coordinatori di turno, personale di sala e facchini. L’azienda offre formazione interna, possibilità di crescita professionale, alloggio dedicato, mensa aziendale e premi legati agli obiettivi raggiunti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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STAGIONE TURISTICA: RECRUITING DAY PER 68 POSTI DI LAVORO NEI VILLAGGI | 20/01/2026

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