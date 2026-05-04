A tre mesi dal forte evento atmosferico che ha causato danni sulla costa ionica calabrese, Siderno ha completato i lavori di ricostruzione del lungomare e si sta preparando per l'inizio della stagione estiva. Le operazioni di ripristino sono state portate a termine e si attendono ora le attività legate all'afflusso di turisti e visitatori. La città si avvicina così alla riapertura dopo il recente evento.

A tre mesi dal violento evento atmosferico che ha colpito la costa ionica calabrese, Siderno si prepara a voltare pagina. Il ciclone che ha investito il litorale ha causato danni ingenti, con il lungomare praticamente distrutto e un impatto stimato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Ma la risposta del Comune non si è fatta attendere. A raccontarlo è l’assessore Pietro Sgarlato, intervenuto in collegamento durante una diretta condotta da Antonio Nesci, seguita anche da comunità italiane all’estero, dagli Stati Uniti all’Argentina fino al Canada. «Si è trattato di un evento straordinario – spiega Sgarlato – diverso dalle normali mareggiate che conosciamo.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Siderno riparte dopo il ciclone: lungomare ricostruito e stagione estiva pronta al via

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