L’apertura de Il Chiosco al via la diciannovesima stagione estiva
Da sabato 16 maggio riapre il chiosco situato in via Ariosto 10, segnando l’inizio della sua diciannovesima stagione estiva. La riapertura coincide con l’arrivo della bella stagione e porta con sé diverse novità rispetto alle precedenti edizioni. La struttura, che ha mantenuto la sua collocazione storica, sarà operativa durante tutta l’estate, offrendo servizi e prodotti ai clienti abituali e ai nuovi frequentatori. La gestione ha confermato l’intenzione di proporre un’offerta rinnovata e ampliata rispetto agli anni passati.
Torna l'estate e con l'estate anche Il Chiosco, in via Ariosto 10, che da questo sabato 16 maggio torna ad aprire con molte novità per questa diciannovesima stagione.Un luogo specialeIl Chiosco non è solo un luogo, è un progetto vivo, immerso nel verde tra gli alberi. Uno spazio collettivo dove. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Episode 59 - Americas Nutcracker Village: A Magical Christmas Market in Steubenville, Ohio
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