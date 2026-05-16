L’apertura de Il Chiosco al via la diciannovesima stagione estiva

Da padovaoggi.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da sabato 16 maggio riapre il chiosco situato in via Ariosto 10, segnando l’inizio della sua diciannovesima stagione estiva. La riapertura coincide con l’arrivo della bella stagione e porta con sé diverse novità rispetto alle precedenti edizioni. La struttura, che ha mantenuto la sua collocazione storica, sarà operativa durante tutta l’estate, offrendo servizi e prodotti ai clienti abituali e ai nuovi frequentatori. La gestione ha confermato l’intenzione di proporre un’offerta rinnovata e ampliata rispetto agli anni passati.

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Torna l'estate e con l'estate anche Il Chiosco, in via Ariosto 10, che da questo sabato 16 maggio torna ad aprire con molte novità per questa diciannovesima stagione.Un luogo specialeIl Chiosco non è solo un luogo, è un progetto vivo, immerso nel verde tra gli alberi. Uno spazio collettivo dove. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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