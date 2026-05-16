L’apertura de Il Chiosco al via la diciannovesima stagione estiva

Da sabato 16 maggio riapre il chiosco situato in via Ariosto 10, segnando l’inizio della sua diciannovesima stagione estiva. La riapertura coincide con l’arrivo della bella stagione e porta con sé diverse novità rispetto alle precedenti edizioni. La struttura, che ha mantenuto la sua collocazione storica, sarà operativa durante tutta l’estate, offrendo servizi e prodotti ai clienti abituali e ai nuovi frequentatori. La gestione ha confermato l’intenzione di proporre un’offerta rinnovata e ampliata rispetto agli anni passati.

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