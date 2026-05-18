Stop ai cantieri per il nuovo stadio della Roma a Pietralata Il TAR valuta

Il procedimento riguardante il progetto del nuovo stadio della squadra di calcio nel quartiere Pietralata ha subito una sospensione. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di fermare temporaneamente le attività di cantiere, rallentando così la fase di avvio dei lavori. La decisione si basa su un’istanza presentata da alcune parti coinvolte nel procedimento legale, che ha portato alla valutazione della questione da parte del tribunale. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.

Rallenta bruscamente l’iter per la costruzione del nuovo stadio della Roma nel quartiere Pietralata, a causa di un nuovo stop legale che fa slittare l’avvio dei cantieri. La decisione è legata alla necessità, da parte del TAR del Lazio, di valutare l’applicazione dell’ articolo 34 del codice del processo amministrativo, una mossa tecnica che potrebbe dichiarare inammissibile il ricorso presentato contro l’opera. Il rinvio si è reso indispensabile poiché sono ancora formalmente in corso le verifiche dettagliate sui vincoli archeologici e ambientali a cui l’area è sottoposta e ai quali la società giallorossa dovrà necessariamente adeguarsi prima di poter posare la prima pietra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Il nuovo stadio della Roma a Pietralata si scontra con la storia

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