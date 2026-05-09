Ex zuccherificio è battaglia legale | Nuovo insediamento solo logistico E non si vede il pubblico interesse
Un gruppo di residenti ha avviato una battaglia legale contro il progetto di un nuovo insediamento logistico nell’area dell’ex zuccherificio. La questione riguarda la destinazione dell’area, che i residenti contestano come solo logistica e senza un evidente interesse pubblico. La disputa si svolge attraverso una serie di procedure giudiziarie, con le parti che presentano documenti e osservazioni alle autorità competenti.
Logistica all’ex Interzuccheri, è l’ora delle carte bollate. È firmato da un gruppo di residenti di via Leonardo Da Vinci il ricorso al Consiglio di Stato con cui si chiede l’annullamento, e prima ancora la sospensiva, della procedura che ha acceso il semaforo verde al piano per l’area ex zuccherificio, firmato da Officine Mak e che vanta quali partner Prologis e Interglobo. Il ricorso su cui il tribunale dovrà esprimersi è stato redatto, su procura dei cittadini, dall’avvocato Fabio Vailati del coordinamento pd di Melzo. A margine della richiesta di stoppare l’intervento una lunga serie di motivi: urbanistici, relativi all’iter di approvazione e alla documentazione allegata al progetto, alle opere a scomputo oneri, alla convenzione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
Polo logistico a Chiaruccia in stallo. Addio palas all’ex zuccherificiodi Anna Marchetti All’ex zuccherificio si allontana l’ipotesi del palazzetto dello sport, dell’hotel e dell’housing sociale.
F1 2026: il verdetto di Ickx, conta solo l’interesse del pubblicoL’ex pilota Ferrari e pluricampione delle 24 Ore di Le Mans, Ickx, ha espresso un chiaro sostegno verso il nuovo regolamento della Formula 1...
Tutti gli aggiornamenti
Argomenti più discussi: Ex zuccherificio, è battaglia legale: Nuovo insediamento solo logistico. E non si vede il pubblico interesse; David di Donatello, 'Una battaglia dopo l'altra' vince il premio per il Miglior film internazionale.
Ex zuccherificio, è battaglia legale: Nuovo insediamento solo logistico. E non si vede il pubblico interesseIl ricorso di un gruppo di residenti di via Leonardo Da Vinci in Consiglio di Stato contro il piano di Officine Mak. Il vicesindaco: In tribunale per un polo modesto su area industriale, ma nel comun ... ilgiorno.it
Ex zuccherificio: ok alla varianteIl consiglio comunale di Lendinara ha approvato a maggioranza la settima variante al piano degli interventi, tracciando il solco per il recupero dell’area dell’ex zuccherificio a ridosso del cuore cit ... polesine24.it
Rimini, Il nuovo stadio Neri rischia di saltare. I forti dubbi dell’assessore Lari facebook
Jannik Sinner ha stabilito quale nuovo record nel tennis | Cruciverba e sudoku: gioca subito x.com
nuovo mutuo reddit