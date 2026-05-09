Un gruppo di residenti ha avviato una battaglia legale contro il progetto di un nuovo insediamento logistico nell’area dell’ex zuccherificio. La questione riguarda la destinazione dell’area, che i residenti contestano come solo logistica e senza un evidente interesse pubblico. La disputa si svolge attraverso una serie di procedure giudiziarie, con le parti che presentano documenti e osservazioni alle autorità competenti.

Logistica all’ex Interzuccheri, è l’ora delle carte bollate. È firmato da un gruppo di residenti di via Leonardo Da Vinci il ricorso al Consiglio di Stato con cui si chiede l’annullamento, e prima ancora la sospensiva, della procedura che ha acceso il semaforo verde al piano per l’area ex zuccherificio, firmato da Officine Mak e che vanta quali partner Prologis e Interglobo. Il ricorso su cui il tribunale dovrà esprimersi è stato redatto, su procura dei cittadini, dall’avvocato Fabio Vailati del coordinamento pd di Melzo. A margine della richiesta di stoppare l’intervento una lunga serie di motivi: urbanistici, relativi all’iter di approvazione e alla documentazione allegata al progetto, alle opere a scomputo oneri, alla convenzione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ex zuccherificio, è battaglia legale: "Nuovo insediamento solo logistico. E non si vede il pubblico interesse"

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