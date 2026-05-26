Il nuovo Barbera dalla Regione arrivano 60 milioni | Palermo ha diritto a uno stadio moderno
La Regione ha approvato una rimodulazione delle risorse Fsc destinando 60 milioni di euro per il rifacimento dello stadio Renzo Barbera. La decisione è stata presa dalla giunta durante una riunione odierna. Il finanziamento si aggiunge a quello già previsto, con l’obiettivo di rendere l’impianto sportivo più moderno. La somma sarà destinata ai lavori di riqualificazione del campo e delle strutture.
Anche la Regione parteciperà al finanziamento dei lavori di rifacimento dello stadio Renzo Barbera. La giunta Schifani ha, infatti, approvato oggi una rimodulazione delle risorse Fsc che individua le somme necessarie: 60 milioni di euro."Manteniamo l’impegno preso con la città. Palermo – dice il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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