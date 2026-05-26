Il nuovo Barbera dalla Regione arrivano 60 milioni | Palermo ha diritto a uno stadio moderno

Notizia in breve

La Regione ha approvato una rimodulazione delle risorse Fsc destinando 60 milioni di euro per il rifacimento dello stadio Renzo Barbera. La decisione è stata presa dalla giunta durante una riunione odierna. Il finanziamento si aggiunge a quello già previsto, con l’obiettivo di rendere l’impianto sportivo più moderno. La somma sarà destinata ai lavori di riqualificazione del campo e delle strutture.