AGI - I tempi sono confermati: approvazione alla Camera entro la pausa estiva e passaggio in Senato in autunno. Non si può, quindi, parlare di accelerazione. Ma la maggioranza comincia a mettere seriamente gli occhi sulla modifica della legge elettorale. Ieri si è aperto il confronto tra i leader, nel corso del vertice convocato da Giorgia Meloni per fare il punto sulla politica estera, economica ed energetica del governo. E la presidente del Consiglio, i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, e il capo di Noi moderati Maurizio Lupi - viene riferito - hanno deciso di aggiornarsi alla prossima settimana per una riunione allargata ai tecnici.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Riforma elettorale, la maggioranza accelera sullo “Stabilicum”: confronto tra Meloni, Salv...

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Il centrodestra tira dritto sulla riforma della legge elettorale, aprendo al dialogo con le opposizioni su qualche modifica. di Manlio Fusani - facebook.com facebook