Cristian Chivu sta per rinnovare il contratto con la squadra fino al 2028, con opzione fino al 2029. La firma è attesa in pochi giorni dopo aver completato gli ultimi dettagli. La decisione segue l’intenzione di rafforzare la rosa e mantenere un elemento chiave nello staff tecnico. Nel frattempo, la squadra si prepara per un nuovo assalto alla palestra, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche.

Solo dettagli da sistemare, questione di giorni e Cristian Chivu firmerà il rinnovo del contratto fino al 2028 (con opzione fino al 2029), nel pieno rispetto delle abitudini della casa. E’ risaputo, nell’ Inter di Marotta non si comincia la stagione sportiva con un allenatore in scadenza. Già da qualche settimana il rumeno e il suo entourage hanno trovato l’accordo con i nerazzurri per il prolungamento: sostanzioso l’aumento dell’ingaggio che passerà dagli attuali 2,5 milioni di euro a circa 4 milioni (bonus compresi). Non solo: oltre a Chivu dovrebbero presto rinnovare (fino al 2029) anche il dt Piero Ausilio e il suo braccio destro Dario Baccin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sta nascendo un’Inter più forte. Chivu firma, poi assalto a Palestra

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