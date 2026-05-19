Dopo aver annunciato il rinnovo di contratto, il difensore dell’Inter potrebbe essere coinvolto in future operazioni di mercato. Intanto, il club si sta concentrando sulla preparazione della prossima partita di campionato, con tre giorni di riposo concessi prima di tornare in allenamento all’Arena Civica. La sessione di lavoro è prevista per giovedì, in vista della trasferta di sabato pomeriggio contro il Bologna. Nel frattempo, si continua a seguire con attenzione il mercato in entrata, con un particolare interesse per l’attaccante che potrebbe essere acquistato.

Tre giorni di vacanza e poi allenamento giovedì all’Arena Civica in vista della trasferta di sabato pomeriggio a Bologna. La festa-scudetto continua per i giocatori dell’Inter ma nella sede di viale della Liberazione il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio già lavorano per il futuro. Il rinnovo di Cristian Chivu (con adeguamento di stipendio che passerà dagli attuali 2 milioni a 3,5 più bonus a stagione) è una formalità, poi sempre in settimana cominceranno le riunioni per programmare il mercato e stabilire il budget per le operazioni di mercato. Al di là delle possibili cessioni e di ciò che si potrà risparmiare sugli ingaggi dei... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Inter del futuro. Chivu rinnova poi sarà mercato. Assalto a Paz

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