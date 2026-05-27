Squadra dell’Arsenal | vendere tenere o prestare

L’Arsenal ha deciso di mettere in vendita alcuni giocatori, mentre altri sono stati messi in prestito o mantenuti in rosa. La società ha comunicato le operazioni di mercato in vista della prossima stagione, senza ancora specificare i nomi coinvolti. La scelta riguarda principalmente giovani e giocatori in uscita, con l’obiettivo di rafforzare la squadra o ridurre il monte ingaggi. La finestra di mercato rimane aperta e le decisioni potrebbero essere ufficializzate nelle prossime settimane.

2026-05-26 23:14:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’Arsenal ha finalmente posto fine alla sua lunga attesa per un titolo di Premier League nel 2025-26, tenendo a bada il Manchester City per assicurarsi il primo titolo in campionato dal 2004. La squadra di Mikel Arteta ha dimostrato di avere quello che serve dopo anni di dubbi e fallimenti, con la Champions League potenzialmente pronta a seguire se riuscirà a trovare un modo per superare il Paris Saint-Germain in finale. Ma vincere il titolo è una cosa. Restare lì è un altro. La sfida ora è costruire una squadra in grado di difendere la Premier League e competere ancora una volta in Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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