La rosa del Real Madrid | vendere tenere o prestare

Il Real Madrid sta valutando il futuro di alcuni giocatori, considerando se venderli, tenerli o prestarli. La squadra ha concluso le ultime due stagioni senza vittorie in competizioni di rilievo e si trova dietro a rivali sia in ambito nazionale che europeo. La decisione sulla rosa sarà presa nei prossimi mesi, con focus su eventuali cessioni o conferme.

2026-05-26 13:42:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Real Madrid ha fallito in modo spettacolare nelle ultime due stagioni, non riuscendo a vincere un trofeo importante in quel periodo e rimanendo indietro rispetto ai rivali europei e nazionali. Si preannuncia un’estate turbolenta al Santiago Bernabeu, a cominciare dalle elezioni presidenziali tra l’attuale Florentino Perez e lo sfidante Enrique Riquelme. Perez ha in lista Jose Mourinho per tornare per un secondo periodo, mentre Riquelme crede che il club dovrebbe prendere di mira un uomo più giovane per costruire un progetto piuttosto che una soluzione a breve termine. È un ritardo indesiderato per il Real Madrid che ha bisogno di un allenatore sul posto il prima possibile per aiutare con una revisione della squadra attesa da tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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FIXING Real Madrid KEEP or SELL BRUTAL Squad Rankings

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