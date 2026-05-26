Squadra del Tottenham | vendere tenere o prestare

Il Tottenham ha evitato la retrocessione nell’ultima giornata di Premier League. La squadra ha concluso la stagione con una vittoria che ha permesso di mantenere la categoria, nonostante le difficoltà incontrate durante l’intero campionato. La dirigenza sta valutando se vendere, trattenere o prestare alcuni giocatori in vista della prossima stagione. La squadra ha chiuso con una posizione di metà classifica, senza qualificazioni europee.

2026-05-26 21:14:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Tottenham è sopravvissuto al disastro nell’ultima giornata della stagione di Premier League, per poco. L’arrivo di Roberto De Zerbi li ha salvati da quella che sarebbe stata una retrocessione storica, e il tecnico italiano non ha perso tempo all’indomani della vittoria sull’Everton, rivelando che il lavoro è già iniziato per rimodellare la sua rosa in vista della prossima stagione. Dopo una stagione che comprendeva tre allenatori diversi, una serie di 15 partite senza vittorie e un sacco di record che i fan degli Spurs vorranno dimenticare molto in fretta, non sorprende che ci sia molto lavoro da fare nella finestra di mercato estiva. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Immature Paul with his Tottenham Hotspur squad keep loan or sell part 1

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