Il Manchester United sta valutando le decisioni sul futuro dei propri giocatori durante la sessione estiva di mercato. La società sta considerando se vendere, mantenere o prestare alcuni elementi della rosa. Queste scelte saranno decisive per l’era di Carrick sulla panchina del club. La squadra ha concluso la stagione con risultati positivi, anche se le decisioni sul roster sono ancora in fase di definizione. La società intende agire prima della riapertura del mercato estivo.

2026-05-26 18:41:00 Il web non parla d’altro: Quella che sembrava essere una stagione turbolenta alla fine si trasformò in una stagione di successi per il Manchester United. Dopo l’esonero di Ruben Amorim, il timore che i Red Devils tornassero nella mediocrità era più diffuso che mai. Ma la nomina di Michael Carrick ha trasformato la traiettoria dello United, con 11 vittorie nelle prime 16 partite di campionato, trascinandolo al terzo posto e di nuovo in Champions League. Ma Carrick sa meglio di chiunque altro che la squadra che ha ereditato non è uniforme, gonfia in alcune aree e corta in altre. Molti giocatori sono stati in prestito, molti altri sono appena apparsi e alcuni grandi guadagni semplicemente non hanno giustificato il loro posto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Squadra del Manchester United: vendere, mantenere o prestare: le decisioni estive che segneranno l’era Carrick all’Old Trafford

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