Il tecnico del Manchester United, Michael Carrick, ha deciso di non far esordire all’Old Trafford un giovane talento. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda un adolescente considerato molto promettente. La decisione è stata presa recentemente e riguarda una partita del club. Il motivo di questa esclusione non è stato reso noto pubblicamente.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Michael Carrick ha acclamato il giovane JJ Gabriel come un “grande talento” e ha spiegato perché il giovane prodigio deve ancora apparire in prima squadra. Il quindicenne Gabriel ha giocato ben al di sopra della sua età con gli Under 18 del Manchester United in questa stagione, ma ciò non gli ha impedito di registrare 18 gol e tre assist nella Premier League U18. Ciò ha portato a chiedere allo United di seguire le orme di giocatori del calibro di Lamine Yamal del Barcellona e Max Dowman dell’Arsenal, convocando Gabriel per il calcio in prima squadra il prima possibile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Perché il tecnico del Manchester United Michael Carrick ha escluso il debutto all’Old Trafford per un adolescente prodigio

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