Il Manchester City ha annunciato le decisioni prese durante la finestra estiva di calciomercato riguardo ai giocatori: alcuni sono stati venduti, altri mantenuti o prestati. La scelta di riorganizzare la rosa si inserisce nel contesto della fine dell’era guidata da Pep Guardiola, che ha portato numerosi titoli alla squadra. Le mosse riguardano principalmente le strategie di mercato per la prossima stagione e il futuro della squadra. La notizia ha suscitato reazioni sui social media.

2026-05-27 00:01:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: La partenza di Pep Guardiola segna la fine dell’era di maggior successo nella storia del Manchester City. Sei titoli di Premier League, una corona di Champions League e un decennio di dominio hanno stabilito standard che pochi club in Europa possono eguagliare. Ora arriva la parte difficile. Che Enzo Maresca o un altro successore subentri all’Etihad Stadium, il prossimo allenatore erediterà una squadra ancora ricca di talenti d’élite, ma che ha anche bisogno di essere rinfrescata in aree chiave. Alcuni giocatori rimangono fondamentali per il futuro del City, mentre altri stanno entrando nelle fasi finali del loro ciclo nel club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La squadra del Manchester City: vendere, mantenere o prestare: le decisioni estive che plasmano la vita dopo Guardiola

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