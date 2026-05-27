Sps Italia | L’Industrial AI revolution è un’opportunità concreta per le PMI italiane

Durante la fiera SPS Italia, il presidente di Siemens Italia ha affermato che l’intelligenza artificiale industriale rappresenta un’opportunità concreta per le PMI italiane. Ha sottolineato che l’AI sta entrando nel mondo fisico, portando a trasformazioni profonde nelle aziende industriali e manifatturiere, settori in cui l’Italia si distingue. La rivoluzione dell’Industrial AI viene vista come un elemento di cambiamento significativo per il tessuto produttivo nazionale.

“L’intelligenza artificiale sta entrando nel mondo fisico e trasformerà profondamente le aziende industriali e manifatturiere, un ambito in cui l’Italia è un campione”, dichiara Floriano Masoero, Presidente e CEO di Siemens Italia, intervenendo a SPS Italia. “Questa nuova rivoluzione industriale riguarda anche le piccole e medie imprese e rappresenta un grande vantaggio competitivo per il tessuto produttivo italiano. Grazie all’AI, le PMI potranno dedicare più tempo all’innovazione e allo sviluppo di nuove applicazioni, affidando le attività ripetitive all’intelligenza artificiale e valorizzando al meglio le competenze delle persone”.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sps Italia: LIndustrial AI revolution è unopportunità concreta per le PMI italiane

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