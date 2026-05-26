Milano, 26 mag. (Adnkronos) - Da oggi fino al 28 maggio, Siemens è protagonista a SPS Italia 2026 presso il Padiglione 5, Stand G028, con uno spazio espositivo dedicato all'evoluzione dell'automazione industriale, sempre più orientata verso modelli software-defined e AI-driven. In uno scenario produttivo caratterizzato da crescente complessità e necessità di maggiore flessibilità operativa, Siemens mostra come Industrial AI, Digital Twin e connettività industriale stiano già trasformando il modo in cui le aziende progettano, producono e gestiscono le operazioni quotidiane. In fiera, questa visione prende forma in applicazioni funzionanti –... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Siemens, a SPS Italia 2026 con l'Industrial AI che accelera il passaggio verso la Fabbrica Autonoma

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