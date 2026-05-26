Siemens a SPS Italia 2026 con l' Industrial AI che accelera il passaggio verso la Fabbrica Autonoma

Da iltempo.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oggi fino al 28 maggio, Siemens espone a SPS Italia 2026 nel Padiglione 5, Stand G028, con un'area dedicata all'automazione industriale. La presenza si concentra sull'uso crescente di software e intelligenza artificiale per migliorare i processi produttivi. La manifestazione si svolge presso il quartiere fieristico di Milano.

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Milano, 26 mag. (Adnkronos) - Da oggi fino al 28 maggio, Siemens è protagonista a SPS Italia 2026 presso il Padiglione 5, Stand G028, con uno spazio espositivo dedicato all'evoluzione dell'automazione industriale, sempre più orientata verso modelli software-defined e AI-driven. In uno scenario produttivo caratterizzato da crescente complessità e necessità di maggiore flessibilità operativa, Siemens mostra come Industrial AI, Digital Twin e connettività industriale stiano già trasformando il modo in cui le aziende progettano, producono e gestiscono le operazioni quotidiane. In fiera, questa visione prende forma in applicazioni funzionanti –... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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