Italiaonline ha annunciato il lancio di MARiO, un assistente virtuale alimentato da intelligenza artificiale destinato alle piccole e medie imprese italiane. Si tratta del primo dipendente digitale creato dall’azienda, pensato per supportare le attività quotidiane delle imprese di piccole dimensioni. Il nuovo strumento mira a semplificare alcuni processi e favorire un’operatività più efficiente.

Italiaonline, la principale internet company italiana, annuncia il lancio di MARiO, l’assistente virtuale basato su intelligenza artificiale progettato per rivoluzionare l’operatività delle piccole e medie imprese. MARiO non è solo un software, ma un vero e proprio “collaboratore digitale” multilingue in grado di rispondere alle chiamate, acquisire lead e gestire appuntamenti 24 ore su 24, in totale autonomia. Il servizio è disponibile da oggi per le oltre 200.000 aziende clienti di Italiaonline della penisola. In un mercato dove oltre il 30% dei clienti cambia fornitore se non riceve risposta immediata, e il 22% dei consumatori inizia ormai la ricerca di attività locali attraverso strumenti di IA, l’intervallo temporale per costruire una relazione di fiducia non è mai stato così stretto.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Italiaonline lancia MARiO , il primo dipendente AI per le Pmi italiane

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