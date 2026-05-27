SPS Italia | l’IA di Siemens guida la fabbrica autonoma a Parma

Notizia in breve

A Parma, Siemens ha presentato un sistema di intelligenza artificiale che supporta la gestione automatizzata delle fabbriche. L'IA generativa permette di ridurre del 50% i tempi di engineering e utilizza reti neurali per far apprendere alle macchine a gestire la velocità di produzione. La tecnologia si integra con le linee di produzione esistenti, migliorando l’efficienza e l’autonomia degli impianti. La presentazione si è svolta durante una fiera dedicata alla tecnologia industriale.