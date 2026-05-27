SPS Italia | l’IA di Siemens guida la fabbrica autonoma a Parma

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Parma, Siemens ha presentato un sistema di intelligenza artificiale che supporta la gestione automatizzata delle fabbriche. L'IA generativa permette di ridurre del 50% i tempi di engineering e utilizza reti neurali per far apprendere alle macchine a gestire la velocità di produzione. La tecnologia si integra con le linee di produzione esistenti, migliorando l’efficienza e l’autonomia degli impianti. La presentazione si è svolta durante una fiera dedicata alla tecnologia industriale.

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? Punti chiave Come può l'IA generativa ridurre del 50% i tempi di engineering?. Quali macchine imparano a gestire la velocità tramite reti neurali?. Come coordinano la produzione i nuovi agenti IA autonomi?. Perché la connettività TIM è fondamentale per i robot industriali?.? In Breve Eigen Engineering Agent aumenta l'efficienza engineering fino al 50% tramite linguaggio naturale.. Oltre 100 progetti pilota IA sono in corso, con 18 attivi in Italia.. Collaborazione con TIM per connettività avanzata tra robot e veicoli AGV.. Partnership con General Com per monitoraggio consumi tramite Energy Manager Pro.. A Parma, presso il Padiglione 5 dello stand G028, Siemens presenta oggi le soluzioni di Industrial AI per la trasformazione verso la fabbrica autonoma durante l’evento SPS Italia 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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