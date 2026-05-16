Gruppo FS entra in Niulinx | Investiamo per lo sviluppo della guida autonoma in Italia

Il Gruppo FS ha annunciato l’investimento di 38 milioni di euro in Niulinx, uno spin-off del Politecnico di Milano specializzato in intelligenza artificiale applicata alla mobilità. La società si occupa di sviluppo nel settore della guida autonoma e ha concluso un’operazione di finanziamento di cui il Gruppo FS è parte. La partecipazione avviene nel contesto di un progetto volto a promuovere l’innovazione nel settore dei trasporti italiani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui