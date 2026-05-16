Gruppo FS entra in Niulinx | Investiamo per lo sviluppo della guida autonoma in Italia
Il Gruppo FS ha annunciato l’investimento di 38 milioni di euro in Niulinx, uno spin-off del Politecnico di Milano specializzato in intelligenza artificiale applicata alla mobilità. La società si occupa di sviluppo nel settore della guida autonoma e ha concluso un’operazione di finanziamento di cui il Gruppo FS è parte. La partecipazione avviene nel contesto di un progetto volto a promuovere l’innovazione nel settore dei trasporti italiani.
Il Gruppo FS investe nella scommessa italiana sulla guida autonoma e partecipa all’operazione da 38 milioni di euro chiusa da Niulinx, spin-off del Politecnico di Milano nato dalla ricerca sull’ intelligenza artificiale applicata alla mobilità. L’operazione – la più grande in Italia nel settore – è guidata da A2A e CDP Venture Capital. Nel capitale entrano anche AFL, Pirelli, VC Partners SGR, MOST-Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, Fondazione ICO Falck e investitori individuali internazionali. Per FS l’operazione segna un esordio: è la prima volta che la società avvia un investimento nel venture capital, scommettendo su una tecnologia destinata a ridisegnare la mobilità e puntando a sostenere la crescita di un campione europeo della guida autonoma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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