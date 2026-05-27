Durante una presentazione stampa di Nevergreen, il progetto che raccoglie lo spettacolo dedicato a Bruce Springsteen, il cantautore italiano Francesco De Gregori ha commentato le accuse rivolte al musicista statunitense nei confronti dell'ex presidente. De Gregori ha chiesto con quali titoli si possa contestare Springsteen, senza fornire ulteriori dettagli. La discussione si è concentrata sulle dichiarazioni pubbliche di Springsteen e sulle reazioni di alcune figure politiche. Nessun altro dettaglio sulle dichiarazioni o sui contenuti dell’evento è stato rivelato.

Durante la presentazione stampa di Nevergreen, il progetto che raccoglie lo spettacolo dedicato alle sue “ canzoni perfette sconosciute ”, Francesco De Gregori ha parlato anche del rapporto tra musica e politica, commentando indirettamente le recenti prese di posizione di Bruce Springsteen contro Donald Trump. Il cantautore romano, rispondendo a una domanda sull’impegno politico degli artisti, ha spiegato di guardare con una certa distanza alle dichiarazioni fatte dai musicisti sui grandi temi internazionali. “ Provo sempre un imbarazzo quando un uomo di spettacolo vuole schierarsi in maniera così netta su questioni internazionali di guerra ”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Springsteen contro Trump, interviene De Gregori: “Che titoli ha per farlo?”

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Bruce Springsteen critica a Trump y al ICE con nueva canción de protesta en Mineápolis

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