Spreco d’acqua e fontana da chiudere dopo la diffida parte esposto alla Corte dei conti

Dopo una diffida, le autorità hanno presentato un esposto alla Corte dei conti riguardo a una fontana pubblica chiusa per spreco d’acqua. La decisione arriva in seguito a segnalazioni di utilizzo eccessivo e abusi nel consumo idrico durante il periodo di emergenza siccità. Il circolo locale di un'associazione ha ufficialmente denunciato la situazione, chiedendo verifiche e responsabilità. La fontana rimane chiusa mentre si attende un intervento delle autorità competenti.

NARDO’ – Emergenza siccità e sprechi dell’acqua pubblica a Nardò, il circolo di Avs come annunciato fa scattare ora le denunce. E deposita gli esposti alla Corte dei conti e alla Regione Puglia per evidenziare la problematica della fontana cittadina di via Aldo Moro dopo la diffida già inoltrata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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