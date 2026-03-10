MuBasta la battaglia del Pilastro finisce alla Corte dei Conti | presentato un esposto Bando da rifare ecco perché

Il comitato MuBasta ha presentato un esposto alla Corte dei Conti, chiedendo di rifare il bando per la costruzione del Museo dei bambini nel parco del Pilastro. La vicenda riguarda il procedimento amministrativo legato al progetto, situato nel parco dedicato ai carabinieri vittime della Uno bianca. La decisione di portare la questione in sede legale segna l’ultimo capitolo di una disputa che coinvolge diverse parti interessate.

Bologna, 10 marzo 2026 – La battaglia del comitato MuBasta contro la costruzione del Museo dei bambini al Pilastro, nel parco intitolato ai carabinieri vittime della Uno bianca, passa anche dalle carte bollate. E’ stato infatti presentato un esposto alla Corte dei conti, inviato anche al Comune di Bologna e al ministero dell’Ambiente, come spiega la consigliera di quartiere di Potere al popolo, Francesca Fortuzzi, in cui si evidenziano alcune ‘criticità’ rispetto al progetto e alla sua realizzazione. Comitato MuBasta e polizia: scontri al Pilastro “Sospetta violazione del vincolo imposto dal Pnrr del consumo di suolo ‘zero’” "La prima... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

