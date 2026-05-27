Spread Btp-Bund a 73 punti base raccolti 2,5 miliardi dall’asta dei Btp Short Term

Da quifinanza.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo spread tra Btp e Bund si è mantenuto stabile a 73 punti base, con 2,5 miliardi di euro raccolti dall’asta dei Btp Short Term. La mattina del 27 maggio, i mercati hanno registrato questa conferma di stabilità, senza variazioni rispetto ai livelli di inizio settimana. Non sono stati segnalati movimenti significativi o variazioni di prezzo nelle prime ore di giornata.

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Nella mattinata del 27 maggio lo spread tra Btp e Bund ha continuato a mantenersi stabile sui livelli con cui aveva iniziato la settimana. Il differenziale è rimasto a 73 punti base, con rendimenti in leggero calo sia per i titoli di Stato italiani, sia per quelli tedeschi. Un risultato che è però sorprendente anche viste le circostanze economiche e geopolitiche. Nella giornata di ieri diversi dirigenti della Bce hanno fatto capire che a giugno Francoforte sarà costretta ad aumentare i tassi di interesse. Nel frattempo è ripresa l’offensiva di terra di Israele in Libano, altro fattore di instabilità in Medio Oriente dopo i bombardamenti statunitensi in Iran di ieri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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