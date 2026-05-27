Lo spread tra il Btp e il bund si mantiene a 73 punti base, con i titoli di Stato italiani stabili sul mercato. Le tensioni in Medio Oriente e le decisioni della Banca centrale europea sui tassi di interesse non hanno provocato variazioni significative nei rendimenti dei titoli italiani. La BCE ha aumentato i tassi, mentre i mercati sembrano aver assorbito le tensioni geopolitiche senza grandi scossoni sui rendimenti.

? Domande chiave Come influenzerà il rialzo dei tassi BCE la stabilità dello spread?. Perché i conflitti in Medio Oriente non hanno fatto impennare i rendimenti?. Cosa rivela la raccolta di 2,5 miliardi sui Btp Short Term?. Quando la volatilità geopolitica colpirà i titoli di Stato italiani?.? In Breve Asta Btp Short Term con raccolta di 2,5 miliardi di euro.. Tensioni geopolitiche per operazioni militari in Libano e bombardamenti USA in Iran.. Dirigenti BCE ipotizzano incremento tassi di interesse nel mese di giugno.. Mercati obbligazionari europei assorbono instabilità mediorientale con rendimenti in lieve flessione..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spread a 73 punti: Btp stabili tra tensioni in Medio Oriente e BCE

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