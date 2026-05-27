Il prefetto di Arezzo ha convocato una riunione dopo il caso di spray urticante usato in una scuola. La richiesta è di applicare misure più severe contro tali comportamenti. Non sono state fornite dettagli su eventuali interventi o sanzioni. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle norme di sicurezza e disciplina nelle strutture scolastiche. Nessuna informazione sulla data o sui soggetti coinvolti è stata resa nota.

AREZZO – Il caso dell’utilizzo di spray al peperoncino tra i banchi di scuola finisce sul tavolo del prefetto di Arezzo. Nel pomeriggio di oggi (27 maggio) si è tenuto un importante vertice in Prefettura, convocato d’urgenza per fare il punto sui recenti e preoccupanti episodi che hanno visto alcuni studenti utilizzare s ostanze urticanti all’interno dei plessi scolastici del territorio, provocando malori e costringendo all’evacuazione delle aule. L’incontro di oggi rappresenta la prosecuzione ideale del tavolo già avviato lo scorso 26 febbraio, nato in attuazione della direttiva congiunta tra il ministero dell’istruzione e del Merito e il ministero dell’interno per blindare la sicurezza negli istituti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Spray urticante nelle scuole, la prefettura chiede il pugno duro

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