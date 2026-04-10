Lecce allarme nelle scuole | armi e droga il piano della Prefettura

Nelle scuole del leccese sono stati trovati armi e sostanze stupefacenti, portando a un intervento della Prefettura. Le autorità stanno mettendo in atto un piano per affrontare il problema e garantire la sicurezza degli studenti. La presenza di questi materiali nelle scuole rappresenta un allarme che coinvolge direttamente le istituzioni locali e le forze dell’ordine. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di preoccupazioni sulla tutela del contesto scolastico e sociale.

Le scuole del leccese affrontano una sfida che non riguarda più solo la disciplina scolastica, ma la stabilità stessa del tessuto sociale locale. I dati emersi dalla Procura per i minorenni durante l’ultimo incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Lecce descrivono un peggioramento strutturale: crescono le segnalazioni di armi portate dagli studenti, con casi che coinvolgono ragazzi sotto i 14 anni, oltre a un incremento di episodi legati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti e ad atti di violenza di diversa entità. Il quadro delineato dalle autorità evidenzia come il disagio giovanile stia perdendo quella connotazione passeggera per trasformarsi in un fenomeno sistemico, capace di infiltrarsi negli istituti educativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecce, allarme nelle scuole: armi e droga, il piano della Prefettura Leggi anche: A Napoli metal detector nelle scuole: il piano della Prefettura contro i coltelli in classe Sicurezza nelle scuole, vertice in Prefettura: scatta il piano anti-bullismo e spaccioLa riunione fa seguito ai recenti e gravi fatti di cronaca e alla direttiva congiunta dei ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi,... Temi più discussi: Allarme a Lecce: minori trovati con armi e droga a scuola; Sicurezza e benessere giovanile: il Prefetto scrive alle famiglie; Ragazzi con armi e droga a scuola, prefetto di Lecce scrive alle famiglie: Tornate ad essere le loro guide; Con armi e droga a scuola, il prefetto scrive alle famiglie. Allerta meteo arancione nel Salento, scuole e parchi chiusi: ecco doveScatta l’allerta meteo arancione in tutto il territorio salentino per la giornata di mercoledì 1° aprile 2026. Le condizioni meteorologiche avverse previste nelle prossime ore hanno spinto diversi ... leccesette.it Ragazzi con armi e droga a scuola, prefetto di Lecce scrive alle famiglie: «Tornate ad essere le loro guide»Attenzione ai segnali. Nella provincia di Lecce «aumento di denunce e segnalazioni per porto d’armi negli istituti scolastici, coinvolgendo anche minori di quattordici anni ... lagazzettadelmezzogiorno.it Lecce partnered with a local animal shelter and walked out with puppies for their game against Atalanta on Thursday (via @uslecce | Instagram) - facebook.com facebook Lecce, girava con una pistola da guerra e relative munizioni nascoste in auto: arrestato 50enne serbo x.com