Dopo episodi di spray al peperoncino nelle scuole di Arezzo, la Prefettura ha convocato un incontro urgente con dirigenti scolastici, forze dell’ordine e personale docente. Durante il vertice, è stato deciso che a partire da settembre sarà obbligatorio il porto d’armi per i bidelli. Non sono stati forniti dettagli su eventuali provvedimenti immediati o altre misure adottate.

AREZZO – Dopo i recenti episodi di spray urticante nelle scuole aretine, la Prefettura ha convocato un vertice straordinario con dirigenti scolastici, forze dell’ordine, personale docente e probabilmente anche uno che passava di lì per caso ma sembrava preoccupato. L’obiettivo è chiaro: fermare l’escalation di nuvole tossiche nei corridoi scolastici prima che le gite vengano organizzate direttamente a Chernobyl. Secondo quanto emerso dal summit, gli studenti avrebbero ormai sostituito il classico “ce l’hai una gomma?” con il più moderno “oh, fammi due spruzzate che c’ho matematica”. La riunione, durata diverse ore e trentaquattro pagine di... 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Spray al peperoncino nelle scuole aretine, convocato tavolo urgente: “Da settembre obbligatorio il porto d’armi per i bidelli”

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