Spray al peperoncino nelle aule evacuato il liceo Cardano a Milano

Un episodio di spray al peperoncino ha portato all’evacuazione del liceo Gerolamo Cardano a Milano. L’incidente si è verificato all’interno dell’istituto, coinvolgendo l’utilizzo di una sostanza urticante in un’aula. Sul posto sono intervenuti gli agenti e i soccorritori, mentre gli studenti sono stati fatti uscire dall’edificio in sicurezza. La scuola sta coordinando le verifiche del caso.

L’episodio verificatosi presso il liceo Gerolamo Cardano di Milano rappresenta l’ennesimo caso di cronaca che vede protagonista l’utilizzo improprio di sostanze urticanti all’interno degli spazi scolastici. Nella tarda mattinata di lunedì 30 marzo 2026 la normale attività didattica è stata bruscamente interrotta da un evento che ha richiesto l’intervento immediato dei protocolli di emergenza. La struttura situata in via Giulio Natta è diventata teatro di una evacuazione parziale che ha coinvolto un numero significativo di studenti a causa della dispersione nell’aria di una sostanza identificata con ogni probabilità come spray al peperoncino.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Spray al peperoncino nelle aule, evacuato il liceo Cardano a Milano Articoli correlati Milano, spray al peperoncino nelle aule: evacuato il liceo CardanoIl liceo Gerolamo Cardano in via Giulio Natta a Milano è stato evacuato a causa di una sostanza urticante, molto probabilmente spray al peperoncino,... Milano, spray al peperoncino al liceo Cardano: arriva il nucleo specializzato dei pompieriMilano, 30 marzo 2026 – Il liceo Cardano di via Natta a Milano è stato sgomberato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 30 marzo, in quanto è stata... Milano, spray al peperoncino nelle aule: evacuato il liceo Cardano