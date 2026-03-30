Milano spray al peperoncino nelle aule | evacuato il liceo Cardano

A Milano, in un liceo, è stato utilizzato uno spray al peperoncino all’interno di un’aula, portando all’evacuazione di un piano dell’edificio. Non ci sono segnalazioni di persone che abbiano subito intossicazioni. La polizia ha intervenuto sul posto per le verifiche del caso.

Il liceo Gerolamo Cardano in via Giulio Natta a Milano è stato evacuato a causa di una sostanza urticante, molto probabilmente spray al peperoncino, spruzzata nell'edificio. Un centinaio di studenti è stato fatto uscire dall'istituto. Sul posto i vigili del fuoco e il nucleo Nbcr (Nucleare, Batteriologico, Chimico, Radiologico) insieme con i soccorsi di Areu e le forze dell'ordine. Al momento non risultano persone intossicate né ricoverati., Alcuni ragazzi presentano lievi irritazioni a gola e occhi, ma sono ancora in fase di valutazione. La sostanza ha interessato un solo piano di uno dei vari palazzi dell'istituto onnicomprensivo, che raccoglie oltre mille studenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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