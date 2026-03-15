tre articoli del post da ascoltare letti da chi li ha scritti

Tre articoli pubblicati dal Post sono stati letti da chi li ha scritti. Il primo riguarda l'invenzione di Dubai, il secondo tratta dei casi in cui i genitori devono essere allontanati dai figli e il terzo riguarda un altro tema non specificato. Le letture sono state effettuate dagli autori dei testi stessi.

Sull'invenzione di Dubai, sui casi in cui i genitori devono essere allontanati dai figli e su un indecifrabile codice in farsi trasmesso via radio Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica. Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Ciao a tutti, come forse avrete già capito da altri post sono nuovo e sto cerando di capire. Che esperienze avete con la ricarica presso colonnine e relativa fatturazione per le aziende facebook

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