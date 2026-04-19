Spotify sta attraversando un cambiamento significativo, passando da un servizio di streaming musicale a un punto di collegamento con il mondo dei libri e dei tablet. La società sta introducendo nuovi dispositivi e funzionalità, ampliando così la propria offerta oltre la musica. Questa evoluzione mira a integrare contenuti culturali più ampi, creando nuove modalità di fruizione per gli utenti. La strategia coinvolge anche collaborazioni con produttori di hardware e editori.

Spotify sta ridisegnando la propria identità digitale, trasformandosi da semplice piattaforma di streaming a vero e proprio ponte verso il mondo della cultura fisica. Attraverso un aggiornamento strutturale dell’interfaccia per tablet e una partnership strategica con Bookshop.org, il gigante dello streaming punta a integrare l’ascolto multimediale con l’acquisto di libri cartacei, espandendo drasticamente le possibilità di navigazione e scoperta tra contenuti audio e testuali. L’evoluzione tecnologica tocca prima di tutto l’esperienza visiva su iPad e dispositivi Android. Il nuovo layout non si limita più a un semplice ridimensionamento degli elementi grafici, ma adatta dinamicamente l’interfaccia in base all’orientamento del dispositivo, passando fluidamente tra modalità verticale e orizzontale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spotify rivoluziona l’ascolto: tra nuovi tablet e il mondo dei libri

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