Durante l’evento Sport&solidarietà, atleti hanno sfilato con attrezzi sportivi come pattini, palloni, scarpette con tacchetti e altri strumenti colorati. L’iniziativa ha coinvolto persone di diverse discipline sportive, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla lotta contro il cancro. La passerella ha visto partecipanti in abbigliamento sportivo, esibendo gli strumenti di gara. La manifestazione si è svolta in una location aperta al pubblico, con un focus sulla solidarietà e il supporto alle persone colpite da malattie oncologiche.

Sulla passerella gli ‘strumenti da lavoro’, pattini, palloni, a spicchi o colorati, scarpette con tacchetti e non. Nel cuore delle modelle e dei modelli la stessa convinzione: lo sport, nella sua forma più pura, sa essere un potente volano di inclusività e solidarietà, può distruggere ogni barriera, può essere il più efficace addestramento alla vita. Lunedì sera, al PalaCorsoni, casa del Cus Siena, 80 atlete e atleti, delle più disparate discipline, si sono improvvisati indossatrici e indossatori e hanno sfilato a sostegno della Ail Siena-Grosseto. Dei ex machina dell’evento, Emanuela Vigni e Teo De Bonis che, con la loro Dream Fashion, progetto che mixa moda e beneficenza, hanno dato vita al défilé ‘Contro il cancro facciamo squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sport&solidarietà ’Contro il cancro facciamo squadra. Atleti in passerella’

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