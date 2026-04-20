Tumore al seno campagna Novartis Facciamo squadra contro il rischio di recidiva

Novartis ha avviato la campagna “Facciamo squadra” dedicata alla prevenzione e alla gestione del tumore al seno. L’obiettivo è sensibilizzare le donne sull’importanza di monitorarsi e intervenire tempestivamente per ridurre il rischio di recidiva. La campagna si concentra su iniziative informative e di supporto, con l’intento di coinvolgere professionisti e pazienti in un percorso di attenzione e prevenzione.

Accordo Bei-Gruppo Mcc: 400 min per le Pmi. Il 60% delle risorse alle aree di coesione del Sud “L’oro di Napoli. Devozione, Moneta e Fiducia”: al Mann l’evento promosso dalla Banca d’Italia Welfare, Bonus nuovi nati 2026: contributo di 1.000 euro alle famiglie Scuole, “Green 5.0 – la città che cambia”: contributi per le attività didattiche Turismo 4.0, l’IA diventa agente di viaggio puntando su risparmio e sostenibilità MILANO (ITALPRESS) – Novartis lancia la campagna “Facciamo squadra: giochiamo d’anticipo contro il rischio di recidiva del tumore al seno”, promuovendo un modello che si fonda sull’impegno condiviso tra clinici, associazioni di pazienti, istituzioni e industria, dove la persona non è solo accompagnata, ma è parte attiva nella gestione del proprio percorso di cura.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Cancro al seno, 'Facciamo squadra' per giocare d'anticipo contro il rischio recidiva Tumore al seno, Aifa approva ribociclib per ridurre il rischio della recidivaMILANO (ITALPRESS) – Novartis annuncia l’approvazione della rimborsabilità per ribociclib in associazione alla terapia endocrina (ET) con inibitori... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tumore al seno, Ieo: Ampliare i test genetici; Il sistema salute insieme contro la recidiva del tumore al seno; Prevenzione, Crea (Regione Lazio): Sport e screening leve fondamentali; Tumore del seno, anche l'Esercito sostiene la Race for the cure. Tumore al seno, campagna Novartis Facciamo squadra contro il rischio di recidivaMILANO (ITALPRESS) – Novartis lancia la campagna Facciamo squadra: giochiamo d’anticipo contro il rischio di recidiva del tumore ... iltempo.it Cancro al seno, ‘Facciamo squadra’ per giocare d’anticipo contro il rischio recidiva(Adnkronos) - E' l'impegno condiviso il modello della campagna 'Facciamo squadra: giochiamo d'anticipo contro il rischio di recidiva del ... tuobenessere.it La donna che si è salvata dal tumore al pancreas grazie al vaccino a mRna x.com Una sperimentazione pionieristica rivela come l'immunoterapia personalizzata possa trasformare radicalmente la prognosi del tumore pancreatico, garantendo una sopravvivenza senza precedenti Ulteriori dettagli nel primo commento facebook