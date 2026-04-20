Cancro al seno ' Facciamo squadra' per giocare d' anticipo contro il rischio recidiva

È stata presentata oggi a Milano la campagna intitolata 'Facciamo squadra: giochiamo d'anticipo contro il rischio di recidiva del tumore al seno', promossa da una grande azienda farmaceutica. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull'importanza di un approccio precoce e concertato per prevenire la ripresa della malattia. La campagna si rivolge a pazienti, medici e operatori sanitari, invitandoli a collaborare attivamente.

Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) - E' l'impegno condiviso il modello della campagna 'Facciamo squadra: giochiamo d'anticipo contro il rischio di recidiva del tumore al seno', lanciata da Novartis oggi a Milano. L'iniziativa, che ha il sostegno di 4 associazioni di pazienti - Andos, Europa Donna Italia, Fondazione IncontraDonna e Salute Donna Odv - promuove la collaborazione tra tutti gli interlocutori del sistema salute impegnati nella lotta al tumore al seno e offre un supporto concreto alle persone che affrontano la malattia, mettendo a disposizione risorse informative - anche online, attraverso il sito 'E' tempo di vita' e i relativi canali social dedicati - per aiutarle a comprendere meglio il proprio rischio, chiarire gli obiettivi del trattamento e fare scelte più consapevoli grazie a un dialogo aperto con la squadra di cura.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cancro al seno, 'Facciamo squadra' per giocare d'anticipo contro il rischio recidiva Notizie correlate Leggi anche: Cancro seno in fase iniziale, ok Aifa a ribociclib per ridurre rischio recidiva Tumore al seno, Aifa approva ribociclib per ridurre il rischio della recidivaMILANO (ITALPRESS) – Novartis annuncia l’approvazione della rimborsabilità per ribociclib in associazione alla terapia endocrina (ET) con inibitori... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: 'Bicinrosa' torna a Roma, sport e prevenzione contro il cancro al seno. Cancro al seno, 'Facciamo squadra' per giocare d'anticipo contro il rischio recidivaCampagna promossa da Novartis con il sostegno delle associazioni di pazienti Andos, Europa Donna Italia, IncontraDonna e Salute Donna Odv ... adnkronos.com Tumore al seno, campagna Novartis Facciamo squadra contro il rischio di recidivaMILANO - Novartis lancia la campagna Facciamo squadra: giochiamo d'anticipo contro il rischio di recidiva del tumore al seno, promuovendo un modello che si fonda sull'impegno condiviso tra clinici, ... laprovinciacr.it