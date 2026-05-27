In aula a Spoleto si è verificato un acceso scontro tra il sindaco e alcuni consiglieri durante una discussione sui parcheggi. La discussione si è concentrata sulla questione della gratuità del servizio di pronto soccorso, che la maggioranza ha votato contro. La discussione si è infiammata anche a causa di alcune domande sui motivi di questa decisione e sulla presenza di movida nei pressi del pronto soccorso.

? Domande chiave Perché la maggioranza ha votato contro la gratuità per il pronto soccorso?. Chi ha scatenato lo scontro verbale tra il sindaco e i consiglieri?. Come influirà la nuova gestione dei parcheggi sulla movida notturna?. Quali sono le conseguenze del ritardo sul permesso unico per disabili?.? In Breve Catanossi, Dottarelli e Profili contestano il sindaco per un video con insulti politici.. La proposta per la gratuità serale ha ottenuto 14 voti favorevoli in aula.. Il progetto restauro Fortilizio dei Mulini deve concludersi entro ottobre prossimo.. Catanossi e De Rebotti discutono la delocalizzazione stadio con il commissario Castelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spoleto, scontro in aula: parcheggi tra movida e pronto soccorso

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