Scontro tra auto e monopattino in viale dei Mille | 26enne al Pronto Soccorso
Nel pomeriggio di oggi a Parma, si è verificato un incidente in viale dei Mille, vicino al civico 4A. Un'auto e un monopattino sono entrati in collisione, coinvolgendo un giovane di 26 anni. La persona è stata trasportata al Pronto Soccorso per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità.
Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Parma per un incidente stradale avvenuto in viale dei Mille, nei pressi del civico 4A.Poco prima delle 16 si è verificato uno scontro tra un’automobile e un monopattino elettrico. Ad avere la peggio un giovane di 26 anni, immediatamente soccorso.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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