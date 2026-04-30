Scontro tra auto e monopattino in viale dei Mille | 26enne al Pronto Soccorso

Nel pomeriggio di oggi a Parma, si è verificato un incidente in viale dei Mille, vicino al civico 4A. Un'auto e un monopattino sono entrati in collisione, coinvolgendo un giovane di 26 anni. La persona è stata trasportata al Pronto Soccorso per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità.