Sanità a Spoleto partono i lavori di ampiamento del Pronto Soccorso | ecco cosa cambia

Sono iniziati i lavori di ampliamento del Pronto Soccorso presso l'ospedale di Spoleto. La ristrutturazione comporta un cambio di mobilità interna che entrerà in vigore dal 30 marzo. L’intervento riguarda l’espansione delle aree di intervento e riorganizzazione degli spazi dedicati all’emergenza. Durante i lavori, alcune sezioni dell’ospedale saranno temporaneamente interessate da modifiche nella distribuzione dei reparti.

Partono i lavori per ampliare il Pronto Soccorso dell'Ospedale di "San Matteo degli Infermi" di Spoleto con relativo cambio di mobilità interna a partire dal 30 marzo. I lavori, che interessano l’area del Pronto Soccorso del nosocomio di Spoleto, si inseriscono in un progetto di potenziamento della struttura volto a migliorare la qualità e la capacità di accoglienza dei servizi di emergenza a beneficio di tutta la comunità. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Perugia perde Luciano Zeetti: addio al signore dei giocattoli. Il ricordo . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Sanità a Spoleto, partono i lavori di ampiamento del Pronto Soccorso: ecco cosa cambia Articoli correlati La Sanità del Lazio cambia, orgoglio Rocca: inaugurato il nuovo Pronto soccorso del S. Giovanni a RomaAl centro dell'intervento, un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro, finanziato con risorse regionali legate al Giubileo La sanità... Sanità, potenziati i servizi del pronto soccorso di Fondi: ecco il fast track oculisticoE’ un modello organizzativo innovativo che consente di migliorare la gestione dei casi a bassa complessità, contribuendo a ridurre il... Aggiornamenti e notizie su Pronto Soccorso Sanità, il sistema Ps Tracker attivo anche al pronto soccorso del Villa ScassiGenova – In Liguria continua l'espansione di PS Tracker, il sistema di tracciamento digitale dei pazienti in pronto soccorso. A partire da oggi, giovedì 23 ottobre, il servizio sviluppato da Liguria ... ilsecoloxix.it Pronto soccorso, via ai lavori. Nuovi posti di semintensivaSpoleto, cantiere per un milione e 300mila euro ... msn.com