Spinazzola confermato ma con lo sconto E si corre ai ripari per Lobotka e McTominay
Il calciatore Spinazzola è stato confermato nella rosa, ma con uno sconto sul contratto. Nel frattempo, si cercano soluzioni per recuperare Lobotka e McTominay, entrambi infortunati. Le discussioni tra i dirigenti e lo staff tecnico si concentrano sulle modalità di gestione delle assenze e sulle strategie da adottare per le prossime partite. La squadra si prepara ad affrontare le sfide senza alcuni giocatori chiave, mentre si cerca di limitare i danni nelle prossime gare ufficiali.
Il vero spettacolo, a Castel Volturno, non va in scena solo sul prato verde o nelle segrete stanze degli alberghi romani dove si decidono i destini della panchina. Il vero marchio di fabbrica della gestione De Laurentiis si materializza sui fogli di calcolo del bilancio. Mentre la piazza si accapiglia sui nomi del prossimo allenatore, la Gazzetta dello Sport accende i riflettori sulle chirurgiche manovre di Giovanni Manna per blindare l’ossatura della squadra. Rigorosamente senza fare pazzie e in religioso rispetto del tetto ingaggi. Il premio fedeltà a Spinazzola (con la lima). Il caso più emblematico, che racconta alla perfezione la filosofia aziendale azzurra, è quello di Leonardo Spinazzola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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#Spinazzola confermato ma con lo sconto. E si corre ai ripari per #Lobotka e #McTominay. L'esterno si guadagna la permanenza sul campo, ma in ossequio al tetto ingaggi firmerà un biennale al ribasso. Intanto bisogna blindare McTominay prima del Mondial facebook
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