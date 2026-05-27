spinazzola confermato ma con lo sconto e si corre ai ripari per lobotka e mctominay

Notizia in breve

Il calciatore Spinazzola è stato confermato nella rosa, ma con uno sconto sul contratto. Nel frattempo, si cercano soluzioni per recuperare Lobotka e McTominay, entrambi infortunati. Le discussioni tra i dirigenti e lo staff tecnico si concentrano sulle modalità di gestione delle assenze e sulle strategie da adottare per le prossime partite. La squadra si prepara ad affrontare le sfide senza alcuni giocatori chiave, mentre si cerca di limitare i danni nelle prossime gare ufficiali.